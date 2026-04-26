阪神の下村海翔投手（24）が26日、1軍の広島戦の試合前練習に合流した。「甲子園で練習するのが久しぶりだったので、すごいなと思いました。迫力を感じました」24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復活を目指す右腕。この日は藤川監督が見守る中、キャッチボールなどで体を動かした。全体アップを終えると、ブルペンで60球の投げ込みを敢行。「順調です。しっかりキャンプからやっ