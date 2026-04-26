25日、ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は、25日夜に起きたホワイトハウス記者会主催の夕食会会場近くでの発砲に関して記者会見し、発砲の容疑者が複数の武器で武装していたと明らかにした。言論の自由をたたえる記者会主催の夕食会の会場近くで事件が起きたことについて「憲法に対する攻撃だ」と非難した。一方、米国のイラン攻撃に関連したものではないとの見方