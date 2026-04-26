アメリカのシークレットサービスは、トランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで銃撃事件があり、1人を拘束したと発表しました。トランプ大統領にケガは無いということです。銃撃事件が発生したホテルの前です。トランプ大統領はホワイトハウスの記者会が主催する夕食会に参加していました。私がいるこの場所にも参加していた記者たちが多数避難してきていて、タキシード姿で現場リポートする姿も見られます。トランプ大統領