俳優の一ノ瀬颯（２９）が２６日、都内で著書「一ノ瀬颯『いちのせかい』」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。メンズ雑誌「ＢｏｙＡｇｅ−ボヤージュ−」の連載を書籍化。シンガポールでのチャレンジ企画で、華道やキャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアートなどを体験した。「華道は初めてだったこともあって、すごく新鮮でした。そもそも着物を着させてもらったところからスタートして、基礎的なことも分か