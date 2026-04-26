BLACKPINKのJISOO（ジス、31）の演技力が、フランスで認められた。23日、フランス・カンヌで開催された「第9回カンヌ国際シリーズフェスティバル」の開幕式に出席し「Madame Figaro Rising Star Award（マダム・フィガロ・ライジング・スター賞）」を受賞した。肩を露出したピンクのドレス姿で登場した。韓国メディアTVリポートは26日「肩のラインが際立つロマンチックなシルエットのドレスを選び、明るい笑顔とすっきりとしたハー