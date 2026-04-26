26日未明、金沢市内で、50代の男性が車にはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは、金沢市笠舞3丁目の交差点付近です。26日午前0時40分頃、笠舞1丁目方面から幸町方面に向かっていた普通乗用車が、道路上にいた男性をはねました。この事故で、金沢市の50代の男性が病院に搬送されましたが、頭などを強く打つなどして、およそ1時間後に、死亡が確認されました。現場は見通しの良い片側2車線の道路で、警察は、車を運転