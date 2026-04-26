金沢市出身の洋画家鴨居玲さんの没後40年に合わせた作品展が25日から開催されています。1928年に金沢に生まれ、金沢美大の前身である金沢美術工芸専門学校の一期生として洋画家、宮本三郎さんに師事した鴨居玲さん。今回の作品展では「写真の中の鴨居玲」がテーマです。”絵を描くひと”であり、”絵になるひと”でもあると評される鴨井さんは「作品は全て自画像」として描かれたと言われ、没後10年となった1995年には写真集