26日朝、三重県亀山市で住宅2棟が焼ける火事があり、2人の行方が分からなくなっています。 【写真を見る】19歳と53歳の女性2人が不明 三重・亀山市で住宅2棟が焼ける火事 「2階建て建物が燃えている」 警察と消防によりますと、26日午前6時40分ごろ亀山市関町木崎で「2階建ての建物が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車など11台が出て消火活動にあたっていますが、この火事で、隣接する木造2階建て