【モデルプレス＝2026/04/26】AAAの與真司郎（あたえ・しんじろう／37）がアーティスト活動再開後、初となるフルライブツアー「SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 - THIS IS HOW I AM -」を開催。「1人でも多くの人に、自分らしく生きてほしい」といった願いを込めた今回のツアーや復帰作、海外生活やゲイ公表を通じて変化した音楽性についても語ってもらった。【写真】與真司郎、涙でゲイ公表◆與真司郎、アーティスト活動再開後初の