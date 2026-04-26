水迫畜産が牛肉の不適正な表示をしていたことを受け、鹿児島県警はきょう26日、加工場に家宅捜索に入りました。 26日午前11時半すぎ、県警の捜査員が、に入りました。 乳牛などを「黒毛和牛」と表示 この問題は水迫畜産が、乳牛などを「黒毛和牛」と表示したり、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」と表示したりしていたものです。 数量は27トンで、農林水産省が是正を指示し、水迫畜産は今月、農水省に改善報告書を提出しま