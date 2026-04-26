【モデルプレス＝2026/04/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が4月25日、自身のInstagramを更新。チューブトップとショートパンツの衣装ショットを公開した。【写真】19歳K-POP美女「異次元のスタイル」美脚＆ウエスト際立つ大胆衣装姿◆ホン・ウンチェ、美スタイル際立つ衣装ショット公開ウンチェは黒いチューブトップとショートパンツに光沢のある素材の赤いショートジャケ