ラディカル・フェミニズム（急進的フェミニズム）をテーマにした劇団「TremendousCircus（トレメンドスサーカス）」は2026年4月8日、10日に府中市中央文化センター内の劇場で予定していた公演について、市の業務委託先の協力会社代表の男性から「著しいハラスメント」を受けたとして、この会場での公演を中止にすると発表した。市はJ-CASTニュースの取材に対して、ハラスメントを否定する一方で、劇団側に「不快な思い」をさせたこ