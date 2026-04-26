◆陸上日本学生個人選手権最終日（２６日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）女子５０００メートルは、昨季の大学女子駅伝で２冠を果たした城西大の本間香（２年）が１６分６秒９５で優勝した。残り約３００メートルからラストスパートして後続を一気に振り切った。２位は立命大の太田咲雪（４年）、３位は名城大の真柴愛里（１年）だった。今季から本格始動した青学大女子長距離・駅伝チームの芦田和佳（のどか、１年