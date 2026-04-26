元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀（３４）が公開した顔面ドアップショットにファンはもん絶した。２５日にインスタグラムで「ＭＡＱＵＩＡで撮っていただきました」とつづり、白のトップスを着た柏木が肘をついてほほ笑む姿やカメラ目線ショットなどをアップした。この投稿には「本当に綺麗だなぁ」「歳を重ねる程、美人になる」「ただ美しい」「大人ゆきりん」「国宝級」「女神かと」「本当にいい女」などの声が寄せられて