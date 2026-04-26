■これまでのあらすじ冷え切った夫婦関係に耐えられず、夫は姫花と再び関係を持ってしまう。姫花から「あの人はもう一樹さんを愛してないのかも」と言われて不安になる夫。さらに「今度こそ一緒になりましょう。歩美ちゃんとも仲良くするから」と言われるが、そこに妻が現れて!?夫は私が現れてとても驚いていました。同じ会社なんだからいたっておかしくないのに…何考えているんでしょう。もちろん、私はすべてわかったうえで、夫