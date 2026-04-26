◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手が２６日、、出場選手登録を抹消された。マタは１１日に１軍登録され、今季３試合に先発。前日２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で来日初勝利を目指して３度目の先発に臨んだが、２回２／３を２安打２失点、５四死球で降板。試合後、阿部監督は「ちょっと点が入って楽になり過ぎちゃったのかなってのがありますけど。ただで塁に出したらい