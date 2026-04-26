◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人・石塚裕惺内野手が「下半身のコンディション不良」のため出場選手登録を抹消された。前日２５日のＤｅＮＡ戦の試合前練習中にトレーナーとベンチ裏へ。その後はグラウンドで練習を行わず、試合も欠場した。橋上オフェンスチーフコーチは「下半身のコンディション不良があるので。自覚症状があって、思っていたよりも動けないということなので」と説明しており、高卒