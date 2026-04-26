いま、書店の「海外文学」コーナーで、シェイクスピア関連の“不思議な本”が2点、目に入る。【写真を見る】没後410年…まだまだファンを楽しませるシェイクスピアの魅力1点は、『ハムネット』。現在公開中の映画の原作として、あらためて注目されている小説だ。だが、一瞬『ハムレット』の誤記では？と思った方もいたのでは。そしてもう1点が、角川文庫の新刊、シェイクスピアの『新訳 タイタス・アンドロニカス／ファヴ