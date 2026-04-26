4月26日（日）10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）より畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』の第3話が放送される。本作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語である。 第１話ではエピソードタイトルが、母を失い悲しみに暮れる未央を励ます意味の「背中を