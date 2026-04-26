俳優の一ノ瀬颯（29）が26日、東京・HMV＆BOOKSSHIBUYAで書籍『いちのせかい』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催した。【写真】お気に入りカットを見せる一ノ瀬颯ムック『BoyAge』内で連載する「いちのせかい」を書籍化。連載内容は、一ノ瀬の役者としての引き出しを増やしていこうというチャレンジ企画で、これまでに華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ゴルフ、絵画、そば打ち、バスケットに挑戦。書