一度だけなら見間違いかもしれませんが、二度目となると本人っぽいですよね…。実家とは疎遠なハズ。隠れて行くのも絶対おかしい。問いつめられた旦那さんは、いったんはシラを切るのですが…!?>>【まんが】夫にGPSを仕込んだら(ウーマンエキサイト編集部)