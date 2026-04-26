お笑いコンビ・チョコレートプラネットがMCを務める、メ〜テレ『超町人！チョコレートサムネット』（毎週日曜後4：25※東海三県）の公式YouTubeが26日までに更新され、名古屋で偶然有名バンドのメンバーに出会ったシーンが公開された。【動画】チョコプラの番組で偶然の出会い…T-SQUAREの新メンバー・長谷川雄一毎回1つの街にスポットを当て、サムネハンター（ロケ芸人）がその街のサムネイルになりそうな特異な経歴や、