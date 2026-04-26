◇ナ・リーグパドレス6−4ダイヤモンドバックス（2026年4月25日メキシコシティ）パドレスは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に勝利。守護神のメーソン・ミラー投手（27）は9回の1イニングを3者凡退に封じ、34回2/3を無失点で球団新記録を樹立した。6−4の9回にマウンドに上がると、トーマスを左飛、代打・バロッサも投ゴロに打ち取ると、最後はマルテを102・7マイル（約165・3キロ）の直球で一ゴロ