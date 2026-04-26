92年4月25日に26歳で急逝した歌手尾崎豊さんの妻、尾崎繁美さんが26日までにインスタグラムを更新。長男でシンガー・ソングライターの尾崎裕哉（ひろや、36）と一緒に豊さんの墓参りをしたことを報告した。繁美さんは「#尾崎豊#尾崎裕哉#早めの命日参り」と記し、その様子を動画でアップ。動画内で裕哉とのツーショットを投稿し「いつものように見護っていてね」とつづった。続いての投稿で「今日は、夫・尾崎豊の34回目の命日でし