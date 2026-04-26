2018年に東京・六本木で交際相手とみられる女性を殺害したとして国際手配されていた男が逮捕された事件で、男が、過去にも女性に暴行を加えたとして、逮捕されていたことが分かりました。警視庁によりますと、高橋伸明容疑者は2018年、港区六本木のマンションで、交際相手とみられるバレツタ久美さんの頭を鉄アレイのようなもので殴るなどして殺害した疑いで26日に送検されました。その後の取材で、高橋容疑者が事件の3か月前にバ