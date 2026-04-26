4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。 26日を終えた時点で、受賞者が発表されているアウォードは5つ。最優秀守備選手賞（DPOY）にはサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ、最優秀クラッチプレーヤー賞