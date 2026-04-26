「指の第一関節が痛い」「関節が腫れてきた」「指が変形してきた」といった症状がある場合、「へバーデン結節」や「ブシャール結節」の可能性があります。今回は、へバーデン結節とブシャール結節の治療法について、「はにゅう整形外科」の羽生先生に解説していただきました。 監修医師：羽生 亮（はにゅう整形外科） 順天堂大学医学部卒業。順天堂大学・大学院医学研究科修了。東京労災病院、順