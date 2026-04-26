変形性膝関節症は早期発見が症状の進行を抑えるうえでとても重要です。この記事では、日常的に膝の状態を観察するための自己チェック方法について解説します。痛みや違和感の記録をつけることや、腫れ・熱感を確認する習慣を身につけることで、受診のタイミングを逃さずに済みます。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科 主な研究内容・論文 ガイドワ