開催：2026.4.26 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 12 - 4 [カブス] MLBの試合が26日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとカブスが対戦した。 ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 2回表、5番 鈴木誠也 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 LAD 0-1 CHC 3回表、2番 マイケル・ブッシュ