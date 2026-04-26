自然写真家の高砂淳二氏による写真展「高砂淳二とめぐるカナダ、大自然のフィールド」が、ニコンプラザ東京および大阪のフォトスクエアにて、4月29日（水）より順次開催される。 カナダ観光局と株式会社日経ナショナル ジオグラフィックによる冊子「高砂淳二とめぐるカナダ、大自然のフィールド カナダの国立公園アクティビティーガイド」の発刊を記念した写真展。高砂氏が、カナダ各地で撮影した自然や野生