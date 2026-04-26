「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）3位REGZA55Z875R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）4位REGZA43Z670R（TVS REGZA）6位REGZA43M550R（TVS REGZA）7位REGZA50Z670R（TVS REGZA）8位43v型 UHD 4K液晶スマートテ