［J１百年構想リーグ第12節］浦和 ２−３ 横浜FM／４月25日／埼玉スタジアム2002昨季はJ１残留にチームを導いた大島秀夫監督が続投し、今季のJ１百年構想リーグを戦っている横浜F・マリノス。シーズン序盤から黒星が先行し、４月に突入後は柏レイソル、FC東京、川崎フロンターレに敗れて３連敗。EASTで下位に低迷していた。厳しい状況下で迎えたのが、４月25日のアウェー浦和レッズ戦。浦和もPK戦負けを含めて６連敗中で、オリ