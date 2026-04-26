「あったら良いのに無かったから作ったら、縁がつながって今じゃ販売されてる」クリエイターにとって、そんな夢のようなサクセスストーリーがXで大きな注目を集めています。投稿に添えられた写真に写っているのは、一見すると本物の瓢箪（ひょうたん）にしか見えない、武者向けの「瓢箪型ペットボトルホルダー」。これは画期的……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】アイデアを生み出したのは、関ケ原戦国甲