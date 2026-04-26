2026年4月23日、韓国・聯合ニュースTVは「人気グループBTS（防弾少年団）のリーダー、RMが日本の禁煙区域で喫煙したと報じられ波紋が広がっている」と伝えた。BTSは17、18日の東京ドーム公演のため訪日していた。記事は週刊文春の記事を引用し、「RMが東京・渋谷の飲食店を知人と共にはしごしながら、路上で喫煙する姿が目撃された」「禁煙区域でも喫煙していた」「警備員の話によると、吸い殻のポイ捨てもしていた」などと報じて