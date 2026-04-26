アニメショップなど運営のアニメイト（東京都板橋区）は、アニメ「呪術廻戦」とオーダースーツブランド「DIFFERENCE」コラボレーションのオーダーアイテムが注文できるオーダーチケット（仕立券）を、2026年5月31日までアニメイト池袋本店およびアニメイト通販で発売する。スーツ1着につきタンブラー1個プレゼントラインアップは「オーダースーツ」「オーダースーツ（スリーピース）」「オーダーシャツ」の3点。DIFFERENCEのスーツ