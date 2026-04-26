体調不良で25日のロッテ戦（熊本）をベンチ外となっていたソフトバンクのロベルト・オスナ（31）とダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（29）が、26日の鹿児島でのロッテ戦前練習に合流した。風邪の症状を訴えて、熊本市内の病院に受診も感染症などの可能性はなし。その後、鹿児島に先乗りしていた。グラウンドに姿を現したオスナは「ノー、ダイジョウブ（大丈夫）。1カ月くらいは、かかるね」とメキシカンジョークで回復を強調