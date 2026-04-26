岩手県大槌町で発生した山林火災は5日目の26日も、いまだ鎮圧には至らず、焼けた面積は、およそ1373ヘクタールに拡大しました。現地から王記者が伝えます。◇大槌町の吉里吉里地区周辺を見渡せる浪板海岸駅前からお伝えします。この場所から見える範囲でも複数箇所から白い煙が大量に立ち上っていて、延焼が広がっている状況です。22日午後に、大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災は、今も延焼が続いてい