【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−3 横浜F・マリノス（4月25日／埼玉スタジアム2002）【映像】「首への肘打ち」の瞬間（実際の様子）試合開始早々の危険なプレーが物議を醸している。4月25日の明治安田J1百年構想リーグ第12節で、浦和レッズと横浜F・マリノスが激突。激しい乱打戦となった試合は最終的には3点を奪ったアウェーの横浜FMが競り勝ち、4試合ぶりに勝点3を獲得した。そんな試合で目を背けたくなる危険