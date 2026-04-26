【ベルギーリーグ】ゲンク 1−1 スタンダール・リエージュ（日本時間4月26日／セゲカ・アレーナ）【映像】「飛ぶだけでOK」な超高精度クロスゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、精度の高いクロスで先制点をアシスト。「伊東純也！！って感じのクロス！」「ドンピシャ」とファンが歓喜した。ゲンクは日本時間4月26日、ベルギーリーグのプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦。伊東は右ウイングとして先発フル出