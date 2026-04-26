「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）カブスは大量１２失点が響き連勝が１０でストップした。１３日・フィリーズ戦以来の黒星で、２桁失点も同戦以来。鈴木誠也外野手は二回に先制の４号ソロを放つなど４打数３安打、１本塁打、１打点と今季２度目の３安打猛打賞をマークするも１１連勝には届かなかった。元ソフトバンクの右腕・レイが誤算だった。チームは二回に鈴木のソロで先制。だが２点リードの三回に