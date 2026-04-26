アメリカのホワイトハウス近くのホテルで開催されていた晩さん会で発砲があったことを受け、トランプ大統領は25日、記者会見を行い、容疑者はカリフォルニア州から来た男で、複数の武器を持っていたことを明らかにした。また、シークレットサービスの担当者1人が銃撃されたが、防弾ベストを着用しており、容体は良好だと発表した。25日、ホワイトハウス特派員晩さん会で男が発砲し、トランプ大統領はシークレットサービスによって