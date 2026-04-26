湘南モノレール（資料写真）湘南モノレール（鎌倉市）は７月２日、全線開通５５周年を迎える。これを記念し「こどもの日」の５月５日に、小学生が全駅終日無料で乗り降りできるデジタル版フリーきっぷを配布する。きっぷを提示すると、近隣約５０の協賛店舗や施設で割引などの特典も受けられる。配布は小学生１人につき１枚。同社の公式チケットサイトにアクセスし、会員登録した上でクーポンコード「ｓｍｒ５５」を入力すると