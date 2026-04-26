“オルカン”こと「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、NISAでも人気の王道ファンドです。しかし、インドの高成長やアジア株高を背景に、その“王道”を上回るリターンを記録した新興国株ファンドも登場しています。この記事では、オルカン超えの新興国株式ファンドを4本厳選して紹介します。※画像はイメージアジア株式が好調インドなどのアジア株式は、2025年に上昇しました。AI関連株やバリュエーションの低い株