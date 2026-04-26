たぬきの「たぬきち」やシーズーの「しずえ」さんなど、どうぶつの住人たちが主役の人気ゲーム「どうぶつの森」。その可愛い住人たちが8月、アクリルマグネットになってお菓子売り場に登場。その数、なんと24種! 充実したラインナップに、SNSで歓喜の声があがっています。【✨発売決定&予約開始✨】. /📅2026年8月 発売予定『どうぶつの森 キャラマグネッツ』＼. #どうぶつの森 に登場する住民たちが立体感