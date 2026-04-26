ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中だ。『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』また、TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションにより開催する、作品世界を“食”で体感する新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』、大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜