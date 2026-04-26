カーリングの混合ダブルス世界選手権（２５日、スイス・ジュネーブ）、日本代表の小穴桃里、青木豪組は１勝１敗で初日を終えた。１次リーグＡ組の日本は初陣でエストニアに９―０と快勝。第１エンド（Ｅ）に３点を奪うと、第２Ｅに１点、第３Ｅに２点をスチールするなど、着実に得点を重ねた。２戦目は強豪のオーストラリアと対戦。０―３の第３Ｅに１点を返すと、第４、５Ｅには連続スチールで同点に追いつく。３―５の第７