美容院に行っても、無難に「いつもの決まった髪型」を選んでしまいがち。一方で、せっかくメンテナンスをするならトレンドを取り入れたいという好奇心もあるのでは？ まずは今の傾向を知るところから始めて、目指すテイストを決めてみて。次回のオーダーに活かせば、新鮮な自分に出会えるはず。 パーマで揺れるお手軽ボブ 今季のボブで目立つのが、短めのレングスと動きを活かした無造作な雰囲気。ベ&