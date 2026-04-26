皆さんは、思いがけないトラブルで家族でのイベントが台無しになりそうになった経験はありませんか。頭が真っ白になってしまって対処に焦りますよね。今回は、筆者の友人K子が母の日に計画した家族旅行で起きた、予想外の出来事から学んだ「確認すること」の大切さについて考えさせられるエピソードをご紹介します。 義姉に任せた決済 K子は30代の主婦で、夫の実家でふたりの子どもと暮らしています。日頃からお世話に