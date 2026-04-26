猫さんにあいさつをしようとした子どもは、猫さんの鼻の前に指先を差し出して、においをかがせるようにしていたのだとか。動画は2.6万回以上も再生され、「子どもと猫の組み合わせって、なんでこんなに癒されるんだろう」「本当E.Tみたいですね～可愛いなぁ～」とのコメントが集まっています。 【動画：ネコに挨拶をしたい女の子→指を近づけると…『微笑ましいやり取り』】 猫さんにあいさつをする子ども Ins