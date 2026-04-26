344万回以上視聴され7.6万件の「いいね」を集めているのは、保護猫施設でシャーシャー威嚇している猫の姿。その後の変化に、視聴者からは「勢いよくシャーして良かったね」「急にネコ被りましたね～」「声出して笑った」などのコメントが寄せられています。 【動画：『威嚇していた保護猫』が『おやつを食べた』次の瞬間…まさかの光景が344万表示「顔が変わったｗ」「コワい…ウマイ…」】 イカ耳で